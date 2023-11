Maltempo, Torto (M5s) annuncia un'interrogazione sul crollo della galleria San Silvestro

Daniela Torto, deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle, definisce “impressionanti” le immagini del crollo della parete della galleria San Silvestro tra Pescara e Francavilla al Mare, che ha coinvolto anche un’automobile, rimasta sospesa sui detriti di cemento: “Questa è una problematica che si trascina da anni e l’episodio accaduto ieri non ha provocato vittime gravi solo per un caso fortunato. Non è possibile che, ogni qualvolta ci sia maltempo, i cittadini debbano rischiare la vita sulle nostre strade. Diverse zone sono state interessate da forti precipitazioni tra Montesilvano, Francavilla e Ortona. Ed è così ogni volta, in molte parti d’Italia: questo governo di centrodestra, però, non sta mettendo un centesimo per contrastare il dissesto idrogeologico e per la sicurezza delle strade. Questo è inaccettabile”.

Per questa ragione Torto sta depositando un’interrogazione parlamentare, “l’ennesima purtroppo che riguarda lo stesso tema, per cercare di capire se ci siano, al di là delle carenze manutentive, dei problemi strutturali che si accentuano in presenza di precipitazioni atmosferiche. Occorre stabilire le reali motivazioni di questi crolli e infiltrazioni d’acqua al fine di intervenire in maniera efficace. Quali iniziative urgenti intende intraprendere il ministro Salvini per risolvere i problemi infrastrutturali e quali azioni porterà avanti per accertare le eventuali responsabilità? I cittadini hanno diritto di sapere e di potersi spostare in sicurezza”, conclude Torto.