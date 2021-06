Incontro tra Regione e sindacati per la riapertura de "Le Naiadi"

I rappresentanti dei sindacati sono stati ricevuti dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, e l'assessore Daniele D'Amario, per la questione de "Le Naiadi".

L'incontro si è svolto questa mattina, mercoledì 9 giugno, a Pescara, nella sede della Regione di piazza Unione.

I lavoratori dello storico impianto sportivo pescarese sono in mobilitazione.

All'incontro hanno preso parte anche il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e il consigliere regionale, Guerino Testa. Il confronto è servito per fare il punto sui diversi percorsi individuati per superare le criticità e giungere, al più presto, alla riapertura dell'importante complesso natatorio, con vasche olimpioniche, chiuso ormai da lungo tempo. Proprio ieri mattina nello stesso luogo c'era stato un presidio dei lavoratori per chiedere risposte. «Sono una 60ina le famiglie», dicono i sindacati, «che aspettano soluzioni. Non si capisce come mai questo impianto sia chiuso quando altri hanno continuato a lavorare nel rispetto dei Dpcm». Il problema in realtà è nell'affidamento della gestione del complesso sportivo.