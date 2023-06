Raccolta differenziata porta a porta: gli ultimi incontri con i residenti del centro prima dell'avvio del servizio

Gli incontri si svolgeranno lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 giugno nel parco di Villa Sabucchi dalle 18.30 alle 20.

L'invito è anche a chi non è riuscito a partecipare agli altri appuntamenti perché partecipino al fine di avere tutte le informazioni e confrontarsi con l'amministrazione e la società in caso di dubbi. L'obiettivo è infatti quello, sottolinea il consigliere delegato di Ambiente l'avvocato Valeria Toppetti, di proseguire nella “collaborazione delle istituzioni con i cittadini e tutelare l'ambiente della nostra città”.

“In questo mese e mezzo di incontri – sottolinea - insieme al sindaco Carlo Masci, l'assessore Isabella Del Trecco ed al consiglio di amministrazione di Ambiente abbiamo parlato tanto dell'economia circolare nel nostro territorio e di come la estensione della raccolta differenziata porta a porta nelle zone più urbanizzate della nostra città costituisca il tassello centrale della concreta transizione ecologica del nostro territorio urbano”.

Da calendario la raccolta porta a porta inizierà il 15 settembre a Porta Nuova con gli incontri già conclusisi, mentre in centro arriverà a partire dal 15 ottobre.

Lunedì 12 giugno: via Aurelio Saffi, via Caduti sul lavoro, via del Milite Ignoto, via Michelangelo Castagna, via Nino Bixio, viale Giovanni Bovio

Martedì 13 giugno: Piazza Duca degli Abruzzi, via Carlo Pisacane, via Ermete Brandimarte, via Eugenia Ravasco, via Francesco Farina, via Guglielmo Oberdan, via Monte Grappa, via Pietro Micca, via Renato Berardinucci, via Ronchi, via Tiepolo, via Tito Acerbo, via Vincenzo Gioberti, via Vittorio Veneto