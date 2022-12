Il Movimento 5 stelle inaugura la sede, i consiglieri comunali: "Un luogo aperto dove portare idee che fanno bene alla città"

Il Movimento 5 Stelle apre la sua sede in città. Appuntamento con il brindisi inaugurale domenica 18 dicembre alle 18 in via Bologna 7.

A dare l'annuncio i consiglieri comunali che invitano i cittadini a festeggiare insieme l'apertura “di uno spazio tutto nuovo dedicato alle persone e alle idee. Un obiettivo cercato e voluto da tempo da tutta la comunità 5 stelle che finalmente siamo riusciti a far diventare realtà: sarà un luogo aperto al dibattito e al confronto, dove cittadini, attivisti e simpatizzanti potranno incontrarsi, formarsi ed informarsi”, dichiarano la capogruppo Erika Alessandrini e i colleghi Paolo Sola e Massimo Di Renzo.

“L'apertura di una sede stabile darà nuovo slancio all'attività del Movimento 5 stelle Pescara, volto ad alimentare ancor di più la partecipazione e la cittadinanza attiva. Sarà il luogo in cui si susseguiranno cicli di incontri politici e culturali, per confrontarsi sui problemi contingenti di Pescara, sulle necessità dei cittadini, sui grandi temi di sviluppo della città, sulle prospettive della Nuova Pescara e, non di meno, sulle battaglie da portare avanti in consiglio comunale. Lo scopo – aggiungono - è quello di radicare sempre di più sul nostro territorio la nostra azione politica all'insegna della partecipazione e del confronto con la cittadinanza”.

Alla festa inaugurale saranno presenti i portavoce del M5s negli altri comuni abruzzesi, in Regione e in parlamento.