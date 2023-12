Inaugurato il campo sportivo riqualificato nella zona dell'Annunziata a Città Sant'Angelo [VIDEO]

Importante inaugurazione domenica 10 dicembre a Città Sant'Angelo, dove è stato aperto al pubblico il campo sportivo dell'Annunziata dopo gli interventi di riqualificazione. Presenti all'inaugurazione il sindaco Matteo Perazzetti, gli assessori della giunta comunale e diversi consiglieri comunali. Si tratta, come spiega il primo cittadino, di un campo omologato in erba sintetica, il primo con questa tipologia di manto nel territorio angolano:

"Il campo e tutta l'area erano ormai da anni in degrado e in uno stato di abbandono, e così abbiamo voluto riqualificare l'impianto sportivo al fine di dare al campo sportivo l'importante funzione di aggregatore sociale per i giovani e per i residenti della zona. Abbiamo quindi ridato questo spazio pubblico rigenerato alla comunità locale, e il nostro obiettivo sarà sempre quello di rendere questi spazi disponibili e fruibili in quanto sono importanti proprio per coloro che vivono nelle varie zone e nei quartieri di Città Sant'Angelo".