Inaugurato ad Abbateggio il nuovo polo scolastico da 0 a 6 anni. Presente anche il consigliere regionale Luca De Renzis di Fratelli d'Italia, che ha portato i saluti del presidente della Regione Marco Marsilio. Il polo scolastico ospita il nido, della sezione primavera e della scuola dell’infanzia. Il consigliere ha dichiarato:

"Un fondamentale servizio educativo che mancava da oltre vent’anni e che oggi, finalmente, torna fruibile e a beneficio di tutto il bacino d’utenza del territorio circostante. Nel portare anche i saluti del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiliho evidenziato il fondamentale ruolo svolto dall’Asp che, molto celermente, ha fatto svolgere i necessari lavori di ristrutturazione sull'immobile per migliorarne funzionalità e sicurezza. Un personale ringraziamento va proprio al commissario, Emiliano Di Genova, per la competenza dimostrata. L’inaugurazione del Polo6 è frutto di una grande attenzione politico-istituzionale - evidentemente per troppi anni carente - volta a garantire ad ogni territorio della nostra regione tutti i servizi essenziali al cittadino”