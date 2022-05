Inaugurata a Montebello di Bertona la piazza intitolata al Milite Ignoto [FOTO]

Inaugurata a Montebello di Bertona la piazza intitolata al Milite Ignoto. La cerimonia ufficiale si è tenuta sabato 30 aprile alla presenza delle autorità civili e militari della provincia di Pescara, fra cui il presidente e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, oltre ai sindaci della zona. A farlo sapere lo stesso De Martinis che ha fatto i complimenti al sindaco Gianfranco Macrini e alla sua amministrazione per l'organizzazione dell'evento, reso ancora più carico di significato in questo periodo funestato dalla guerra in Ucrania:

"Nell'occasione ho avuto modo di rimarcare quanto l'intera provincia di Pescara, nelle sue componenti montane, collinari e costiere, sia davvero ricca e attraente e possa offrire davvero tanto dal punto di vista turistico e di quanto la sinergia territoriale sia fondamentale. È sempre immensamente emozionante poi tornare in un comune a cui sono legato da indimenticabili ricordi avendoci frequentato nel 1975 la prima classe elementare, sotto lo sguardo attento e amorevole di zia Lucia, insegnante in quel periodo proprio a Montebello di Bertona. Ringrazio il consigliere comunale e provinciale Gabriele Colasante che mi ha dato modo di rivivere luoghi e ricordi dell'epoca"