Imprudente sui ristori alle marinerie abruzzesi per il caro gasolio: "Al lavoro per un bando corposo per dare un sostegno importante al settore"

Il vicepresidente della giunta regionale e assessore Emanuele Imprudente,torna sulla questione degli aiuti economici che intende elargire la giunta Marsilio al comparto della pesca in Abruzzo, in ginocchio a causa del caro gasolio. Imprudente è intervenuto durante gli Stati generali della pesca in corso a Pescara, evidenziando come gli aumenti stiano creando grossi problemi al comparto, ed aggiungendo che la giunta sta lavorando con risorse proprie per aprire un bando:

"Paralellamente a questo noi proprio in questi giorni non avevamo potuto attivare un bando del Feamp (Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca) proprio perché avevamo impegnato tutte le risorse e quindi da un lato un fatto positivo e dall'altro non potevamo sostenere altre spese, ma dalla fine dell'anno abbiamo scavato e trovato delle ulteriori economie e dunque stiamo cercando di capire come sommare il tutto per rendere questo intervento ancora più corposo per far fronte ad una criticità importante".

Sugli Stati generali, Imprudente ha parlato di una giornata importante e rivoluzionaria essendo il primo appuntamento di questo tipo in Abruzzo:

"Una occasione di confronto e di ascolto e momento in cui facciamo il bilancio di quello che questa Regione è riuscita a fare per le risorse e in questo caso devo dire che abbiamo raggiunto abbondantemente il target e anzi abbiamo speso tutte le risorse a disposizione e questo ci ha consentito di sederci sui tavoli nazionali con più credibilità e nonostante l'Italia abbia meno risorse a disposizione, l'Abruzzo per la nuova programmazione avrà più risorse a disposizione per questo settore. Quella di oggi è stata l'occasione per lanciare quelli che saranno gli elementi specifici con cui ci confronteremo anche nei prossimi mesi con dei tavoli tematici e dunque un momento di centralità per questo settore e cercare di capitalizzare al meglio quello che sono le opportunità che si possono mettere a disposizione per il settore della pesca"