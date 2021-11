La denuncia di Blasioli (Pd): "Guardia medica chiusa, i telefoni squillano a vuoto"

Il consigliere regionale del Pd Blasioli ha fatto stamane un sopralluogo alla Guardia medica per verificare alcune segnalazioni ricevute dai cittadini: "Con sgomento ho appreso che i locali sono inaccessibili", denuncia Blasioli, sottolineando che la sede di via Paolini è quindi "chiusa", oltretutto "con i telefoni che squillano a vuoto" perché "ai numeri indicati come contatto per l’attivazione del servizio di Guardia medica non risponde nessuno".

Secondo l'esponente Dem, "in una situazione in cui il pronto soccorso scoppia completamente e in un momento di particolare emergenza sanitaria, è inaccettabile che all’interno dell’ospedale di Pescara il servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) sia sospeso e, fatto ancor più grave, è che la motivazione sia l’assenza di sanificazione. Questa è l’attenzione ai cittadini da parte della giunta Marsilio e della amministrazione della Asl, che non riescono a trovare una soluzione contro i tempi di attesa lunghi dell’utenza e l’inevitabile affollamento delle sale del pronto soccorso di Pescara e che, con la sospensione della Guardia medica, privano la comunità di un servizio essenziale".

Per tale ragione, Blasioli scriverà una nota all’assessore Verì e al direttore della Asl di Pescara per chiedere interventi urgenti.