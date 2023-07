Governance Poll, l'indagine sui sindaci del Sole24Ore "boccia" Masci: 82esimo nella classifica del gradimento

Male nel gradimento il sindaco Carlo Masci secondo l'indagine Governance Poll pubblicata dal Sole24ore. Il primo cittadino di Pescara è 82esimo nella classifica stilata su 87 sindaci italiani. Una perdita del 5,3 dei consensi per lui rispetto al momento dell'elezione per una percentuale di apprezzamento del 46 per cento. Non solo, il sindaco di Pescara è tra i pochi che si piazza sotto il 50 per cento dato che, sottolinea l'indagine, il primo a scendere sotto quella soglia è Federico Basile, sindaco di Messina che si piazza al 74esimo posto.

Se si considera che il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto non è nella classifica in quanto da questa sono stati esclusi i comuni dove si è votato nel 2023, a far meglio di tutti con anche una crescita dell'1,6 per cento dei consensi è il primo cittadino dell'Aquila Pierluigi Biondi che viene promosso dal 56 per cento di coloro che hanno risposto al quesito sul giudizio che danno all'operato del proprio sindaco e dunque lo voterebbero nel caso si fosse nel pieno delle amministrative.

In bassa classifica seppur appena sotto la sufficienza, anche il sindaco di Chieti Diego Ferrara che però di punti percentuali ne ha persi ben 6,9 rispetto al giorno delle elezioni (per lui il gradimento è del 49 per cento).

A livello nazionale il sindaco più apprezzato è Giuseppe Sala. Per il primo cittadino di Milano la crescita dei consensi è stata del 7,3 per cento con il 65 per cento del gradimento attuale. Dietro di lui il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti che pure cresce nei consenti e al terzo posto il sindaco di Bari Antonio De Caro che nonostante un calo del 2,3 per cento resta in vetta alla classifica. Il sindaco “peggiore” risulta essere quello di Mario Guarente (Potenza) passato dal 50,3 per cento delle preferenze guadagnato nel giorno delle elezioni al 42 per cento e dunque con un calo dell'8,3 per cento.