Approvati dalla giunta Masci alcuni importanti provvedimenti: fra questi il trasferimento dell'asta del pesce nell'ex stazione marittima

Approvati dalla giunta comunale Masci alcuni importanti provvedimenti legati a diversi aspetti ed esigenze della città. Appovato l'accordo fra Comune e Rfi per realizzare la ciclostazione nella stazione ferroviaria di Pescara Centrale, come già avvenuto a Porta Nuova. Approvato anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria, l’adeguamento e il cambio di destinazione d’uso (a scopo commerciale) dell’ex stazione marittima del porto di Pescara, che accoglierà la futura sede dell’”Asta del pesce”, In questo modo il progetto potrà essere inserito nel piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023 con una spesa di 1 milione di euro di fondi assegnati dalla Regione Abruzzo per il pofeamp 2014/2020.

L’immobile è di proprietà del demanio marittimo, ma il suo utilizzo è dal 2017 affidato alla camera di commercio e, in sub-ingresso, al Comune di Pescara. L’obiettivo è ora quello di procedere con celerità alla definizione dell’iter progettuale e quindi all’indizione della gara per l’affidamento dei lavori. Approvato anche lo studio di fattibilità economica e tecnica per riqualificare il marciapiede del perimetro della parte superiore del cimitero di Colle Madonna per un totale di 150mila euro, lavori divisi in due lotti d’intervento. Infine approvato lo sgombero delle aree della polisportiva Yale in via Gole San Venanzio, occupate abusivamente.