Giro d'Italia: 300 mila euro al Comune per sistemare le strade in vista della tappa

Trecentomila euro al Comune di Pescara per sistemare le strade su cui passerà il Giro d'Italia il prossimo 17 maggio. A stanziare i fondi la Regione Abruzzo che ha approvato oggi in giunta un finanziamento complessivo di 1 milione 385 mila euro con altri 400 mila che andranno alla Provincia di Pescara. Altri 300 mila sono stati destinati a Montesilvano, 350 mila quelli per il Comune di Roseto degli Abruzzo con gli ultimi 35mila a disposizione del Comune di Castel di Sangro.

“Si tratta – dichiara il sottosegretario della giunta regionale Umberto D'Annuntiis - di un evento sportivo che costituisce una importante occasione di valorizzazione turistica per tutte la regione Abruzzo. La giunta ha quindi tempestivamente raccolto le istanze degli enti locali al fine di consentire una migliore riuscita della manifestazione di carattere nazionale”.