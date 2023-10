Anche Ginobile de "Il Volo" per la festa dei 100 anni dell'istituto Acerbo, De Martinis: "Bellissimi ricordi legati a questa scuola"

Tante emozioni per la festa dei 100 anni e del progetto Erasmus dell'istituto Tito Acerbo di Pescara, al quale ha partecipato come ex alunno il noto cantyante Gianluca Ginobile de "Il Volo". A raccontare la giornata il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, anche lui ex studente dell'istituto.

"Uno degli edifici più prestigiosi di Pescara che ha attraversato tutto il ‘900 e che ha visto nelle sue aule personalità come Ennio Flaiano, Federico Caffè e Andrea Cascella. In veste di presidente della Provincia sono quotidianamente in contatto con i Dirigenti scolastici e i docenti del territorio per cercare di offrire le migliori opportunità ai nostri ragazzi. È un anno davvero importante per l’istituto che ha avviato le prime forme di collaborazione e operazione con Istituzioni scolastiche europee nel 2001 e, da ex studente del Tito Acerbo, sono felice di aver partecipato all’evento “Acerbo Vola” dedicato proprio ai progetti Erasmus che rappresentano un punto di forza per lo storico istituto

La mattinata è stata arricchita da un piacevole dialogo del cantante con i ragazzi e da racconti e testimonianze di docenti e studenti che, nel corso degli anni, hanno partecipato alla mobilità all’estero. Aver inserito il programma europeo tra gli eventi principali delle celebrazioni del centenario, conferma l’importanza che gli scambi culturali e linguistici hanno oggi nel percorso formativo dei giovani e nell’aggiornamento professionale dei docenti. Un sentito ringraziamento al dirigente scolastico Carlo Di Michele e a chi lo ha preceduto, a Giuliano Bocchia dell’Ufficio scolastico regionale, ai docenti e ai ragazzi che in questi anni hanno fatto “volare” l'istituto in progetti di internazionalizzazione, plurilinguismo, cittadinanza attiva e apertura alla diversità culturale, lavorando alacremente."

Presente anche la presidente dell'azienda speciale di Montesilvano Sandra Santavenere:

"In veste di sindaco di Montesilvano, ringrazio anche la presidente Sandra Santavenere che, insieme ad altre associazioni del territorio, porterà avanti una collaborazione sinergica con i ragazzi dell’Istituto proprio sul tema della cittadinanza attiva e dell’intercultura e la professoressa Marilia De Dominicis del Tito Acerbo perché oltre ad essere la referente dei progetti Erasmus, si occuperà della nascita sul territorio di Montesilvano, di un centro civico dedicato alla sostenibilità, all’inclusione, all’aspetto ecologico e al tema dell’abbandono scolastico. Anch’io faccio parte dei cento anni di storia dell’istituto e sono fiero del percorso che ha compiuto fino ad oggi. Non più una scuola anacronistica ma fondata su un approccio che si basa sulla condivisione di conoscenze e competenze con partner stranieri per favorire collaborazione transazionale, innovazione e cambiamento nei processi di insegnamento e apprendimento. Una scuola proiettata nel futuro da un secolo e che, oggi ha davvero spiccato il volo"