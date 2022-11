Giampietro (Pd) sul nuovo regolamento dei parklet: "Il centrodestra ancora una volta danneggia gli esercenti"

Anche i consiglieri comunali del Pd criticano l'amministrazione Masci per l'approvazione ed entrata in vigore del nuovo regolamento relativo ai parklet, le aree con tavolini e sedie concesse agli esercizi pubblici ed attività commerciali che sono ricavate da parcheggi per auto. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, l'assise comunale aveva approvato la delibera proposta dall'assessore Alfredo Cremonese che prevede un rinnovo di 11 mesi per le autorizzazioni e soprattutto entro 120 giorni prevede l'adeguamento dei parklet con pannelli trasparenti in vetro antisfondamento o plexiglass ed una serie di misure e materiali da poter utilizzare. Vincoli che non sono piaciuti ad alcune associazioni di categoria che contestano soprattutto la mancanza di certezze per il rinnovo di appena 11 mesi, a fronte di investimenti di migliaia di euro per l'adeguamento degli spazi.

Abbiamo contattato Piero Giampietro, capogruppo del Pd in consiglio, che ha commentato:

"Riscontriamo purtroppo ancora la mancanza di dialogo ed un vero e proprio pasticcio che continua a danneggiare gli esercenti, già in difficoltà per il caro energia e le problematiche legate alla crisi economica. È la quarta volta che si interviene su questa normativa e regolamento in un anno e mezzo. Una confusione inaccettabile sui materiali autorizzati, le procedure da seguire per chi intende mantenere i parklet, una possibilità importante che è stata concessa durante la pandemia ma che deve e può diventare un elemento costante e importante per un locale come sta accadendo in altre città, dove i parklet stanno decollando grazie a regole chiare e precise, permanenti concordate con le associazioni e i diretti interessati. Serve dunque un regolamento definitivo con linee guida precise per tutte le zone della città: qui invece, abbiamo assistito ad una miniproroga di fatto, di qualche mese che non fornisce alcuna garanzia di continuità ai commercianti."

Giampietro poi spiega che tutti gli emendamenti che sono stati presentati dal centrosinistra sull'argomento, nel tempo, sono sempre stati rifiutati per evitare un confronto aperto e costruttivo:

"I parklet non si possono fare in tutte le zone e strade della città, servono requisiti specifici e per questo noi avevamo chiesto di aprire un tavolo tecnico per arrivare, nell'arco di qualche mese, ad una pianificazione finalmente definitiva. Ma il centrodestra evidentemente ha voluto un regolamento a scadenza perchè, probabilmente, vorrebbe far sparire i parklet gradualmente dalla nostra città. Nessun imprenditore, infatti, può permettersi di fare un investimento di questo tipo se davanti a sè non ha garanzie nel tempo".

Le associazoni di categoria, sull'argomento, si sono mostrate spaccate: Confartigianato e Confesercenti hanno sollevato dubbi sul nuovo regolamento soprattutto in merito alla scadenza delle concessioni ad 11 mesi e al tempo relativamente stretto (120 giorni) concesso per adeguare gli spazi come previsto dalle specifiche tecniche inserite, mentre Confcommercio ha accolto positivamente la delibera parlando di una possibilità che viene ulteriormente concessa ai commercianti che dev'essere colta e sfruttuata, evitando polemiche.