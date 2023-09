Il consigliere comunale Giampietro (Pd) attacca sul caro mensa: “Misure del tutto insufficienti”

Il consigliere comunale Piero Giampietro, capogruppo del Partito Democratico, sostiene che «gli interventi annunciati oggi dall’ormai ex vicesindaco Gianni Santilli dopo la battaglia del centrosinistra sulle tariffe delle mense scolastiche sono del tutto insufficienti. Nessuna contribuzione comunale per le famiglie con Isee superiore a 18mila euro, contribuzione dimezzata (dall’attuale 30% al 15%) per le famiglie con un Isee fra 12mila euro e 18mila euro, al 20% solo per chi ha due figli. La sintesi è che la giunta Masci ha dimezzato l’intervento comunale: un pasto nella scuola pubblica pescarese oggi costa al massimo 3,71 euro, da gennaio per scelta del centrodestra costerà fino ai 6 euro, tariffa fra le più care d’Italia».

Per l'esponente Dem, «la giunta Masci è sempre più lontana dai pescaresi: se solo fosse con i piedi per terra, capirebbe che in questo momento la contribuzione comunale per mantenere bassi i prezzi delle mense dovrebbe essere aumentata e non ridotta all’osso – sottolinea Giampietro – ma ormai il centrodestra ha scelto di sostenere quella che è una vera e propria Masci&Santilli Tax contro la quale sfidiamo il centrodestra ad alzare la testa: se è vero che i consiglieri della Lega hanno difeso questa scelta solo perché imposta dall’allora leghista Santilli, ora che l’assessore ha cambiato partito dovrebbero essere liberi di votare contro le nuove tariffe, che sono fra le più care d’Italia».

Lunedì 25 settembre, alle ore 10, la commissione consiliare Controllo e garanzia, l’unica commissione del consiglio comunale presieduta per regolamento da un esponente dell’opposizione, tornerà a riunirsi sul caso con l’audizione dell’assessore e degli uffici competenti.