Giampietro (Pd) sull'approvazione della delibera per il palazzo della Regione nell'area di risulta: "Avrà un impatto devastante sulla città"

Una delibera che avrà un impatto devastante e dirompente sulla città. Così il capogruppo al consiglio comunale del Partito democratico Piero Giampietro, ha commentato l'approvazione nella notte del 10 giugno del provvedimento voluto dalla maggioranza per la realizzazione della sede unica della Regione nell'area di risulta. Giampietro, da noi raggiunto, in merito alle polemiche sollevate dal sindaco Carlo Masci che ha parlato di offese, attacchi scomposti e insulti da parte dell'opposizione, ha spiegato che chi è andato oltre, da entrambe le parti, ha chiesto scusa e che capita che i toni si alzino durante una seduta quando c'è passione verso la cosa pubblica e il futuro dei cittadini.

"Questa delibera, come abbiamo ribadito fino a oggi, è frutto della prepotenza e anche della paura del centrodestra che temeva di sfilacciarsi dopo la prima seduta andata deserta. Come sempre, è mancato il confronto non solo con l'opposizione ma anche con il resto della città che voleva dire la sua su un progetto importante, impattante e che condizionerà la vita dei pescaresi. Sono stati accolti 9 emendamenti su 71 e una sola sospensiva, senza dare spazio al confronto costruttivo ma comprimendolo al minimo consentito.

Questo atto dunque è frutto della prepotenza, per fortuna siamo verso la fine della consiliatura e speriamo che la prossima amministrazione comunale, come primo atto, revochi questo progetto". Ricordiamo che il progetto del palazzo unico della Regione nell'area di risulta prevede oltre all'edificio stesso, anche la realizzazione di un'area verde, il parco centrale.