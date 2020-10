Gazebo incendiato da vandali a Zanni, il sindaco Masci: "Non ci faremo intimidire" [VIDEO]

Il sindaco di Pescara Masci prosegue il giro dei quartieri della città per verificare le problematiche sollevate dai cittadini. Ieri, il primo cittadino è stato a Zanni dove ha fatto sapere, tramite un post su Facebook, di aver trovato strade e parchi puliti, ma anche un gazebo che in estate era stato utilizzato dagli anziani per riunirsi e cercare ombra, incendiato e distrutto dai vandali.

Non ci faremo certo intimorire, ripristineremo il gazebo, come mi hanno chiesto gli abitanti di Zanni, non daremo tregua ai delinquenti

Ricordiamo che anche a Zanni come negli altri quartieri periferici della città è stato attivato il bando con i progetti di riqualificazione urbana e sociale nell'ambito del Bando delle Periferie del Governo.