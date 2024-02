Frattarelli (Sclocco sindaco) sugli alberi in corso Vittorio Emanuele II: "Morti 108 alberi piantati nel 2022, una vergogna" [FOTO]

Centootto alberi piantumati appena 2 anni fa dall'amministrazione Masci in corso Vittorio Emanuele II, che risultano già essere morti. La denuncia arriva dal consigliere comunale di centrosinistra Mirko Frattarelli della lista Sclocco sindaco. Il consigliere ha effettuato un sopralluogo sul posto contando gli esemplari secchi:

"Due anni fa l'amministrazione comunale ha speso ben 365 Mila euro per la piantumazione di oltre 200 alberi, la "nyssa sylvatica", originaria del nord America orientale, lungo tutta corso Vittorio Emanuele. Sia il sindaco che l"assessore al verde Gianni Santilli, nel 2022 comunicavano alla città questo grande investimento che avrebbe rivoluzionato la vegetazione e il patrimonio arboreo del centro città, ovvero di corso Vittorio Emanuele. A distanza di 24 mesi, e dopo numerose segnalazioni e richieste di chiarimento sullo stato di salute di gran parte degli alberi, spiace constatare la moria di 108 alberi, contati dal sottoscritto e fotografati uno per uno a testimonianza del fallimento di una amministrazione comunale che sul tema del verde pubblico ha combinato solo disastri.

Un numero impressionante di alberi secchi e morti sicuramente da smaltire. Perché si scelgono piante estere e non esemplari autoctoni? Che tipo di manutenzione é stata eseguita? Perché non si é monitorato in maniera capillare lo stato di salute dei nuovi alberi di corso Vittorio Emanuele? Perché la ditta incaricata non ancora procede alla sostituzione degli alberi morti con nuovi e vigorosi arbusti? Perché l'amministrazione non ha posto e non pone rimedio a questa desertificazione del centro città che danneggia in primis sicuramente l'ambiente e la qualità della vita dei cittadini, e poi tutte le strutture commerciali che si trovano prive di una decente e decorosa corso Vittorio Emanuele?"

Frattarelli evidenzia come a queste domande non sia mai arrivata una risposta.

"L' amministrazione aveva specificato che in caso di mancato attecchimento degli arbusti, la ditta avrebbe proceduto ad un celere ripristino e ad una adeguata sostituzione. Siamo costretti ad oggi a sottolineare come sia siano spesi soldi pubblici in maniera superficiale, senza che ci sia stato nessun beneficio per la città e i suoi cittadini. I 108 alberi morti presenti su corso Vittorio Emanuele, rappresentano la metà del patrimonio arboreo presente. Uno scandalo che dovrebbe far sobbalzare dalla sedia qualsiasi amministratore pubblico, invece si fa finta di niente e anzi, si continuano a fare grandi proclami sulle nuove ed imminenti piantumazioni, che a questo lasciano il tempo che trovano. La verità é che l'ambiente si é dimostrato non essere una priorità per questa amministrazione comunale. Tanti errori ed orrori hanno caratterizzato la gestione del verde pubblico in questi cinque anni. Un patrimonio arboreo impoverito, danneggiato e sempre più fragile. Invito il sindaco e l'assessore al verde a farsi una camminata sul corso più importante della città per constatare con mano la desertificazione che é sotto gli occhi di tutti."