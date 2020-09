Il consigliere Frattarelli dice no agli autobus sulla strada parco: "Nessun vantaggio per gli studenti"

No agli autobus della Tua sulla strada parco. Il consigliere comunale di centrosinistra Frattarelli interviene in merito alla questione sollevata dal presidente Tua Giuliante in merito alla possibilità di far passare i mezzi pubblici lungo l'ex tracciato ferroviario, al fine di evitare un congestionamento delle strade in città con la riapertura delle scuole.

Secondo Frattarelli, questa soluzione non fornisce nessun vantaggio agli studenti pescaresi, fatta eccezione per quelli del liceo artistico oltre a considerare anche gli altri problemi come il manto stradale da ripristinare e le barriere architettoniche da eliminare.

La strada parco non ha nessuna segnaletica a terra, nessun accorgimento a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli studenti. Insomma, l’idea di “Tua” è totalmente inapplicabile, ed è evidente che la proposta lanciata non abbia le gambe per camminare. Oltretutto, pensare di far circolare sulla strada parco elettrificata, dei mezzi diversi dal filobus, testimonia la superficialità con la quale si sta affrontando il problema del trasporto pubblico locale.

Frattarelli aggiunge che la crisi generata dal Coronavirus ha dimostrato l'incapacità dei vertici della Tua e della Regione di trovare soluzioni idonee per la nuova mobilità che dovrà seguire le regole anticontagio, ed esattamente come avviene con la questione dei parcheggi estivi si tira in ballo la strada parco:

La politica locale e la classe dirigente che oggi governa comune e regione, ha il dovere di fornire soluzioni serie e concrete, e non idee strampalate che nulla hanno a che fare con la realtà.