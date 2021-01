Da Fratelli d’Italia iniziative per le persone coinvolte dall’emergenza Covid

Da Fratelli d’Italia sono in arrivo iniziative per le persone coinvolte dall’emergenza Covid. La responsabile regionale del dipartimento politiche sociali del partito, Rosa Pestilli, ha riunito i 4 neo coordinatori provinciali, tra cui Liliana D’Innocente per quanto riguarda Pescara. È stata definita una programmazione sia nel breve sia nel lungo periodo che prevedrà un’attività importante su ogni singolo territorio, vertendo su quattro punti centrali:

Inclusione sociale

Terzo settore

autoimprenditorialità

azioni di welfare sociale

azioni di welfare aziendale

Questo quanto dichiarato dalla Pestilli: “La macchina del dipartimento deve adeguarsi alle esigenze delle piccole realtà territoriali che poi si riflettono di conseguenza in ambito nazionale, grazie anche allo straordinario lavoro promosso dal dipartimento nazionale rappresentato da Francesco Figliomeni, perché spesso ci si dimentica che lavoro e dignità sono due capisaldi della nostra costituzione, ma solo con una “dignità sociale” si può raggiungere anche la giusta uguaglianza costituzionale”.