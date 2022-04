Fosso Bardet pieno al colmo in via Pepe anche se non piove, l'Aca lo ripulisce dopo la richiesta del sindaco

Il fosso Barbet in via Pepe nella zona dello stadio a Pescara è praticamente pieno nonostante non piova.

A segnalare questa situazione è il sindaco Carlo Masci in vista degli imminenti lavori di riqualificazione del tratto di strada compreso tra via Benedetto Croce e viale Marconi.

«Il fosso è pieno al colmo, la sua capacità di assorbimento è al massimo del 20% rispetto alla sua ampiezza», spiega il primo cittadino, «ho chiesto all'Aca di ripulirlo totalmente perché nei prossimi giorni inizieremo i lavori di riqualificazione del tratto di strada che va da via Marconi a via Croce. L'Aca, oltre a eliminare totalmente i liquami e i fanghi, sostituirà il cassone in cemento e realizzerà una grande vasca di contenimento delle acque di prima pioggia, in modo da far tornare il fosso Bardet alla sua piena efficienza e funzionalità. Questo è un altro intervento fondamentale, rimasto al palo per decenni, lo sanno bene i commercianti della zona, che hanno il terrore dell'allagamento dei negozi».