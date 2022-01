L'annuncio del sindaco di Città Sant'Angelo Perazzetti: "In arrivo i fondi per riqualificare la curva della Martella"

Il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti ha annunciato, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che la Regione ha approvato lo scorrimento della graduatoria della legge 40, che permetterà di avere a disposizione 130 mila euro destinati alla riqualificazione della curva della Martella. Il fondo è compartecipato dal Comune e l'opera darà un volto nuovo all'area dove verrà potenziata anche la presenza di spazi verdi, attrezzatura sportiva, arredo urbano oltre ad un percorso naturale di risalita che partirà dall'Annunziata che renderà il belvedere unico e particolarmente suggestivo.

Nei giorni scorsi, a chiusura del 2021, l'amministrazione comunale angolana aveva diffuso i numeri e le cifre riguardanti gli investimenti sul territorio fatti negli ultimi 12 mesi da parte dell'ente, con oltre 6 milioni di euro di cui 1,6 milioni destinati a mitigare il rischio idrogeologico, 1,3 milioni circa per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole e 1 milione di euro circa per il rifacimento delle strade.