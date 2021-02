Dalla Regione 25 milioni a 17 comuni abruzzesi con il bando delle periferie

Sono 17 i comuni abruzzesi che riceveranno complessivamente 25 milioni di euro per il bando delle periferie, di cui 4,3 milioni di fondi regionali. Lo ha fatto sapere il presidente del consiglio regionale Sospiri, che ha ringraziato il presidente Marsilio e il sottosegretario De Annuntiis per aver accolto la richiesta che mira a sostenere soprattutto le aree interne.

Parliamo dei fondi inerenti il Bando per le Periferie destinato a supportare iniziative urbanistiche e lavori pubblici di riqualificazione in aree particolarmente degradate. Nei mesi scorsi sono state erogate le somme per finanziare le progettualità dei Comuni che si sono classificati in cima alla graduatoria, lasciando per ora in sospeso 17 proposte di altrettanti Comuni, comunque assegnatari di fondi.