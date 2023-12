Nasce la Fondazione "Marcinelle dueseidue” per non dimenticare il sacrificio dei minatori

Il consiglio regionale ha approvato un progetto di legge per l’istituzione di una Fondazione, denominata "Marcinelle dueseidue”, con lo scopo di mantenere vivi il ricordo e la memoria della tragedia di Marcinelle. Polemico il Pd, che per bocca del consigliere Blasioli parla di "un disegno normativo significativo che però, giungendo praticamente al termine dell’attuale consiliatura, sembra nato forse più a scopo elettorale che per un reale interesse, e a cui in ogni caso, come ho fatto per ogni vicenda che riguardasse la tragedia dell'8 agosto 1956, mi sono approcciato in ottica costruttiva, presentando cinque emendamenti finalizzati essenzialmente a garantire solidità e operatività alla Fondazione".

Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri parla invece di "norma con un elevatissimo valore culturale e sociale" che è stata voluta “in memoria dei 60 minatori abruzzesi morti nelle miniere di Marcinelle”. Poi sottolinea: “La tragedia di Marcinelle e il prezioso ruolo di sensibilizzazione avuto in tema di prevenzione sui luoghi di lavoro, da adesso in poi, troverà riconoscimento in una fondazione regionale che si chiamerà ‘Marcinelle Dueseidue’, come il numero complessivo di lavoratori che persero la vita nell’incidente avvenuto in Belgio nel 1956. La sede sarà a Manoppello, il Comune abruzzese che ha registrato il maggior numero di vittime. La norma, che ho personalmente sostenuto, promuove attività, iniziative, giornate di studio, seminari, incontri culturali e didattici, progetti di turismo delle radici, viaggi della memoria e scambi culturali, concorsi, attività di approfondimento, scambi di studi e culturali anche con il coinvolgimento dell'ufficio scolastico regionale e delle Università volti ad assegnare borse di studio”.

Commento positivo anche da parte dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazioe Luca De Renzis: “Il principio della massima tutela dei lavoratori di ogni nazionalità e il vivo ricordo della catastrofe avvenuta nella miniera di carbone in Belgio l’8 agosto del 1956, inducono la Regione Abruzzo ad istituire la fondazione ‘Marcinelle Dueseidue’, realtà socio-culturale che si pone il chiaro obiettivo di elevare il livello di qualità su una tematica ancora tristemente attuale. Una tematica che ha visto, oggi, unanime tutte le forze politiche in consiglio regionale nell’approvare il relativo testo di legge. Con un impegno di spesa pari a 50mila euro, per ciascuna annualità del biennio 2024-2025, siamo certi che tutti i soggetti istituzionali e del mondo scolastico e universitario coinvolti sapranno fare del proprio meglio per la realizzazione di un progetto di studio ed educativo da lasciare in dotazione alle nuove generazioni”.