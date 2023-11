"Cessate il fuoco", in piazza Salotto flash mob per la popolazione civile di Gaza

Piazza della Rinascita ospiterà un flash mob per la popolazione civile di Gaza. Appuntamento domenica 19 novembre alle ore 11 per chiedere il "Cessate il fuoco": "Migliaia le vittime civili palestinesi nella Striscia di Gaza, senza considerare i continui attacchi di esercito e coloni agli abitanti palestinesi in Cisgiordania, rappresentano una striscia ininterrotta di sangue che va fermata, ora", si legge in una nota. "Parliamo di oltre 11.255 uccisi, tra cui 4,630 bambine e bambini e circa 29.000 feriti e mutilati in Gaza e di 196 palestinesi uccisi nei territori occupati della West Bank/Cisgiordania e a Gerusalemme est".

La mobilitazione si svolgerà in maniera molto semplice: "Ci muoveremo in silenzio il più possibile per agire in concordanza e sincrono di intenti etici, a un segnale prestabilito si cadrà a terra e ci si avvolgerà in lenzuoli bianchi. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a dimostrare la propria umanità davanti alla tragedia della guerra".

Tra i numerosi promotori dell'iniziativa figurano l'associazione Deposito Dei Segni, la Rete di Solidarietà con la Palestina e Pace nel Medioriente/Abruzzo Molise, Rifondazione Comunista, I Colori del Territorio, Radio Città Pescara, il Collettivo Fucsia e il Cobas Pescara-Chieti. Ci sono inoltre alcune adesioni personali: Giovanni Di Iacovo; Rolando D’Alonzo; Patrizia Di Fulvio; Gianfranco Piselli; Annarita Iezzi; Filomena Di Paola; Alessandro Salerno.