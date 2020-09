La Regione Abruzzo stanzia 17 milioni di euro per i medici e gli infermieri impegnati nell'emergenza Covid

La giunta regionale abruzzese presieduta da Marco Marsilio ha approvato un finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del servizio sanitario regionale per il servizio reso in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus).

Le risorse finanziarie statali e regionali sono ripartite tra le quattro asl abruzzesi per un totale di 17 milioni di euro in favore di medici e infermieri che si sono adoperati durante la pandemia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giunta ha preso atto, inoltre, della decadenza dalle funzioni dell'attuale direttore dell'agenzia sanitaria regionale al fine di procedere a una complessiva riorganizzazione.