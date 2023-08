Anche in città tornano i falchi per risolvere il problema dei piccioni

Anche a Pescara come in altri comuni della provincia, tornano i falchi per liberare le città dai piccioni. Il sindaco Carlo Masci ha fatto sapere che nei giorni scorsi, in piazza Rizzo a borgo Marino Sud, un falco condotto dal suo falconiere, si è esibito in maniera spettacolare volando tra le case, e mettendo in fuga i piccioni, che alla sua vista sono andati via, e, avendo avvertito il pericolo, difficilmente torneranno.

"Non è facile liberare le città dai piccioni, e certo questa iniziativa non comporterà la scomparsa degli stessi, anche perché c'è sempre qualcuno che dà loro da mangiare, ma questo metodo è molto più efficace di altri, è assolutamente naturale, e diminuirà notevolmente il numero dei piccioni presenti in città. Per saperne di più potete andare sulla pagina Facebook di Ambiente SpA che, attraverso il "progetto trasparenza", mostra le foto di tutte le attività svolte giornalmente nella nostra città."

Anche a Città Sant'Angelo, in questi giorni, il sindaco Matteo Perazzetti ha spiegato che dopo qualche mese di pausa torneranno i falconieri che libereranno i rapaci al fine di far allontanare i piccioni che, lo ricordiamo, possono costituire un problema per la salute pubblica in quanto veicolo di diverse malattie.