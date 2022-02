In azione 14 falchi per allontanare dalla città piccioni e gabbiani

Diminuire la quantità di uccelli dal territorio comunale di Pescara allo scopo di ridurre la quantità di guano e sporcizia che provocano.

È questo l'obiettivo dei 14 falchi, guidati da esperti falconieri, che da qualche giorno sono entrati in azione in città.

Lo scopo è quello di contrastare la presenza di piccioni e gabbiani, come annuncia il sindaco Carlo Masci.

«Gli interventi di "bird control" interesseranno tutto il territorio, suddiviso in nove zone, si svolgeranno due volte a settimana per tre anni, in modo tale da diminuire di circa il 70% la presenza di quegli uccelli che sporcano irrimediabilmente Pescara», spiega il primo cittadino.