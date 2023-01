Fa tappa a Pescara il tour di Elly Schlein in vista del congresso del Pd: "Cambieremo il partito"

Ha fatto tappa anche a Pescara il tour per la candidatura alla segreteria nazionale del Partito Democratico di Elly Schlein, che ieri 19 gennaio è arrivata a Pescara per presentare le sue linee programmatiche in vista del prossimo congresso del partito. Oltre alla Schlein, gli altri candidati in corsa per la segreteria sono Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Centinaia di persone, fra giovani, donne, esponenti locali del partito e del mondo della cultura e associazionismo, hanno ascoltato l'intervento della Schlein.

“Una iniziativa molto partecipata, c’è aria di cambiamento e volontà di partecipazione - affermano i coordinatori della mozione “Parte da Noi - Pescara” Saverio Gileno, Francesca Dell’Osa, Romina Di Costanzo, Stefano Alberto Brandimarte e Giovanni Di Iacovo.

Hanno preceduto l’intervento di Elly Schlein il presidente dell’Arci Abruzzo Antonio Tiberio, la consigliera comunale di Montesilvano Romina Di Costanzo, l’attivista Benedetta La Penna, il consigliere comunale di Pescara Giovanni Di Iacovo ed il segretario regionale dei Giovani Democratici Claudio Mastrangelo.