Il ministro Tajani è sicuro: "Gli ospiti del G7 potranno atterrare nel nuovo aeroporto d'Abruzzo"

«Sono convinto che il 24 e 25 ottobre, quando a Pescara si terrà il G7, gli ospiti internazionali potranno atterrare nel nuovo aeroporto».

A dirlo è il segretario di Forza Italia nonché vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del comizio che si è tenuto a Pescara a sostegno della candidatura di Marco Marsilio a presidente della giunta regionale abruzzese.

Poi Tajani aggiunge: «Pescara è un pezzo della mia vita, l'Abruzzo merita attenzione non soltanto in campagna elettorale ma 365 giorni l'anno. Come centrodestra siamo qui per dare un messaggio chiaro: c'eravamo, ci siamo e ci saremo. Continueremo a lavorare per questa terra. Non stiamo qua a fare promesse ma a prendere impegni. Sappiate che noi ci siamo, crediamo in questa terra. Sono pronto a scommettere che questa regione sarà ancora governata da Marsilio e dal centrodestra. Per i prossimi 5 anni farà l'interesse e il bene dell'Abruzzo».