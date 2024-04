Il presidente Marsilo al comitato elettorale di Masci, il sindaco: “Siamo un'unica squadra”

Tappa nel comitato elettorale di Carlo Masci per il presidente della Regione Marco Marsilio. Risolto il nodo della candidatura per il secondo mandato su cui alla fine il centrodestra ha trovato condivisione, per il sindaco uscente è ufficialmente iniziata la campagna elettorale.

Il suo comitato, fa sapere nel post in cui riferisce della visita di Marsilio, si trova nello stesso locale scelto da quest'ultimo per la sua di campagna elettorale, quella che l'ha visto cogliere lo storico traguardo del doppio mandato.

“Un luogo che è diventato simbolo di un grande successo e che mi auguro sia di buon auspicio per la vittoria alle elezioni comunali”, afferma Masci. “La condivisione della sede elettorale - aggiunge - è anche il chiaro segnale di una identità di programmi, di valori, di visione che ci vedono operare come un'unica squadra per il bene dell’Abruzzo e per lo sviluppo di Pescara”.