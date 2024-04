VIDEO | Piernicola Teodoro nella lista del candidato sindaco Costantini: obiettivo 10 per cento

Piernicola Teodoro sarà candidato consigliere comunale nella lista del candidato sindaco Carlo Costantini con cui punta, visto il risultato raggiunto nelle comunali 2019 in cui la squadra e i ruoli erano gli stessi, a raggiungere e magri superare quel 10 per cento sfiorato in quella tornata elettorale nella certezza che la possibilità di vincerle le amministrative sia più che concreta.

L'ufficializzazione è avvenuta nella sala consiliare della città con Teodoro reduce dalle elezioni regionali cui ha partecipato nella lista del Partito democratico ottenendo 1.200 preferenze. “Un risultato importante per me che ero fuori dalla vita politica attiva da cinque anni”. Voti che “ho preso prevalentemente in quel quartiere dove per 14 anni ho fatto il presidente di circoscrizione (Porta Nuova). Sono convinto che i cittadini stanno aspettando il mio impegno per rilanciare i quartiere periferici lasciati in abbandono totale. È dal 1969 che vivo in un quartiere di periferia e abbiamo lavorato tantissimo con i miei fratelli per far sì che migliorassero. Siamo tornati indietro di trent'anni. Lavoreremo insieme e lavoreremo fortemente. Daremo risultati importanti e quei risultati li daremo ai cittadini”, aggiunge Teodoro.

Non una sola ragione quella che l'ha spinto ad accettare la nuova sfida, ma “le ragioni” e la voglia di “continuare la grande esperienza nata nel 2003 con la lista civica Teodoro che ha permesso a Luciano D'Alfonso di vincere contro il sindaco Carlo Masci”. La volontà è quella “di continuare il grande lavoro fatto e permettere che Carlo Costantini possa vincere e diventare il sindaco di questa grande Pescara. IN questi ultimi cinque anni – ribadisce – abbiamo notato una città nell'abbandono più totale soprattutto nelle zone periferiche. La mia esperienza di presidente della circoscrizione più grande della città mi ha permesso di vivere quotidianamente i problemi e di risolverli quotidianamente”. “Oggi – prosegue Teodoro – vedo un'amministrazione assente. Vedo una grande litigiosità e persone che vanno solo a fare spot elettorali, ma abbiamo tantissimi problemi: dalle buche ai marciapiedi divelti per non parlare di quello che è stato fatto su viale Marconi o delle telecamere ai semafori con un autovelox che a quanto pare faceva multe illegittime”.

“Noi – conclude - dobbiamo ridare vista questa città e penso che con Carlo Costantini possiamo farlo perché la nostra esperienza di vita e politica ci permetterà di lavorare dalla base, con la base e con i cittadini stessi. Noi non abbiamo da rispondere a capi bastone, ma solo a cittadini di Pescara”.

Tra i presenti in sala consiliare anche il fratello Gianni e Antonio Di Girolamo che, sottolinea Costantini, “si è battuto con successo per far revocare le autorizzazioni che hanno messo a rischio la vita dei residenti del quartiere Colle Breccia”. Per lui il valore aggiunto di avere Piernicola Teodoro nella sua squadra è “nella storia del suo impegno politico e nelle istituzioni a difesa dei quartieri periferici che vivono oggi, come ha detto anche lui, una condizione di totale abbandono tra buche, assenza di verde e di luoghi di aggregazioni. Dobbiamo fare un grande lavoro: recuperare cinque anni di abbandono – dice ancora il candidato sindaco del centrosinistra - richiederanno un grande impegno, ma abbiamo idea chiara della città”. La priorità è quella di “superare la visione legata la solo centro di Pescara per cui tutte le risorse vanno destinate lì. La città deve essere tutta bella e offrire ai giovani e alle nuove generazioni le stesse possibilità sia che si nasca in centro che in periferia”

“Piernicola – conclude Costantini – è un elemento di garanzia enorme e una risposta evidente e evidentissima di quelli che sono i bisogni e l'azione di governo da attuare quando ci saremo insediati”. Alla luce del 10 per cento del 2019 raggiunto insieme, rimarca anche lui, fare il bis o addirittura salire in percentuale “non è un'aspettativa velleitaria”.

