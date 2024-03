Elezioni regionali, Fratelli d'Italia primo partito in Abruzzo: male Lega e 5 Stelle

Come già accaduto per le elezioni politiche dell'ottobre 2022, Fratelli d'Italia si conferma il primo partito in Abruzzo.

Anche in questa consultazioni regionali infatti Fratelli d'Italia della premier Giorgia Meloni e del presidente riconfermato Marco Marsilio si attesta al 24,10% e dovrebbe eleggere 8 consiglieri.

Un grande balzo in avanti se si confronta il dato con le scorse regionali quando Fratelli d'Italia ottenne solo il 6,49% con soli 2 consiglieri regionali eletti.

Restando nel centrodestra invece, rispetto a 5 anni fa, va registrato il crollo della Lega passata dal 27,53% al 7,56% (solo 2 consiglieri eletti). Risale, e si attesta al secondo posto nel centrodestra, Forza Italia che dal 9,05% del 2019 passa al 13,44% di questa tornata elettorale e saranno 4 i consiglieri eletti.

Primo partito del centrosinistra e secondo in assoluto è il Pd che ottiene il 20,29% delle preferenze (6 consiglieri eletti) in netta crescita rispetto all'11,14% ottenuto nella precedente tornata elettorale. Dietro la lista civica Abruzzo Insieme con il 7,66% e il Movimento 5 Stelle che crolla dal 20,20% quando si presentò in autonomia con candidata presidente Sara Marcozzi, che questa volta si è candidata tra le fila di Forza Italia, al 7,01% di oggi. Tra liste civiche d'appoggio Marsilio Presidente si ferma al 5,72%. Basse percentuali per gli altri partiti: Noi Moderati con il 2,68% e Unione di centro (Udc)-Democrazia Cristiana con 1,17% nel centrodestra. Mentre nel centrosinistra Azione-D'Amico-Socialisti Popolari Riformatori ottiene il 4%, ad Alleanza Vedi Sinistra-Abruzzo Progressista e Solidale va il 3,57% e a Riformisti e Civili il 2,81%.