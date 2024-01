L'ex presidente della Provincia Antonio Di Marco torna in politica: è candidato alle regionali con il Pd

C'è anche l'ex presidente della Provincia Antonio Di Marco al fianco del candidato presidente alla Regione Luciano D'Amico (Patto per l'Abruzzo): sarà candidato con il Partito democratico per conquistare uno scranno a Palazzo dell'Emiciclo.

Inaugurato il comitato elettorale alla presenza tra gli altri proprio del candidato presidente, del deputato dem Luciano D'Alfonso e del segretario regionale del Pd Daniele Marinelli, con un video messaggio Di Marco, che è stato anche sindaco di Abbateggio e che è attualmente presidente dell'associazione “Borghi più belli d'Italia Abruzzo e Molise”, ha spiegato di aver accettato la sfida “con la determinazione e la voglia di fare che mi ha sempre contraddistinto dal punto di vista politico e amministrativo per tornare a guardare con occhi nuovi le esigenze del territorio. Abbiamo una grande responsabilità noi come candidati, ma soprattutto come cittadini abruzzesi, di tornare al voto pensando a una regione nuova, efficace ed efficiente che abbia la capacità con un candidato come D'Amico, di guardare al futuro con una fiducia soprattutto costruttiva”.

“Sono di nuovo in campo per svolgere il ruolo per cui mi sono candidato”, ha aggiunto assicurando attenzione alle esigenze di tutto e cioè di coloro che affrontano i problemi della quotidianità ascoltando i loro bisogno. “L'ho fatto da sindaco e da presidente della Provincia, lo sto facendo da rappresentante dei borghi. Ora però la sfida più importante – ha concluso – rappresentare le esigenze della provincia di Pescara e dell'intero territorio regionale”.