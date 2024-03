Il presidente uscente Marsilio ha votato nel suo seggio di Chieti

Ha votato nella tarda mattinata il presidente uscente Marco Marsilio, candidato del centrodestra per la presidenza della giunta regionale contro Luciano D'Amico, sostenuto dal "Patto per l'Abruzzo".

Marsilio si è recato nel seggio elettorale della scuola primaria Tricalle, in via dei Frentani, a Chieti.

In città, infatti, come dichiarato nei giorni scorsi in un'intervista, Marsilio e la moglie hanno acquistato una casa attualmente in fase di ristrutturazione.