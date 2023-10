Fissata la data per le elezioni regionali: alle urne si torna il 10 marzo 2024

Gli abruzzesi saranno chiamati alle urne domenica 10 marzo 2024 per eleggere il nuovo presidente di Regione. L'ufficialità sulla data della prossima tornata elettorale arriva dall'attuala presidente Marco Marsilio e dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri che hanno fissato la data.

Sono in corso contatti con il Governo per verificare la possibilità di estendere anche nel 2024 la deroga, già concessa nel 2023, di poter votare anche nella giornata di lunedì. La prossima settimana i presidenti si recheranno dal presidente della corte d’appello dell’Aquila Fabrizia Ida Francabandera, per formalizzare la procedura così come previsto dallo Statuto.

Per quanto riguarda i candidati la certezza è quella del professor Luciano D'Amico chiamato a guidare la grande coalizione politica e civica che sfiderà il centrodestra. Centrodestra che, da parte sua, dovrebbe vedere come suo candidato l'uscente presidente Marsilio che ha sempre detto sì ad un possibile secondo mandato.