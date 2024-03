Elezioni regionali, tutti gli eletti in Abruzzo: ecco come sarà formato il nuovo consiglio

Si è delineata in maniera netta la composizione del prossimo consiglio regionale dell'Abruzzo, dopo la riconferma alla guida della Regione del presidente uscente Marco Marsilio. Oltre a quest'ultimo, nell'assise siederanno 29 consiglieri eletti (8 per la provincia di Chieti, 7 per quelle di L'Aquila, Pescara e Teramo) e il candidato presidente sconfitto Luciano D'Amico.

Uno scenario, quello attuale, destinato a cambiare con l'affidamento di assessorati e incarichi politici. Di seguito, l'elenco di tutti gli eletti in consiglio regionale per le quattro circoscrizioni.

Provincia di Pescara

Luca De Renzis (Fratelli d'Italia)

Leonardo D'Addazio (Fratelli d'Italia)

Lorenzo Sospiri (Forza Italia)

Vincenzo D'Incecco (Lega)

Antonio Blasioli (Partito Democratico)

Antonio Di Marco (Partito Democratico)

Erika Alessandrini (Movimento 5 stelle)

Provincia di Chieti

Tiziana Magnacca (Fratelli d'Italia)

Nicola Campitelli (Fratelli d'Italia)

Daniele D'Amario (Forza Italia)

Luciano Marinucci (Marsilio presidente)

Silvio Paolucci (Partito Democratico)

Vincenzo Menna (Abruzzo insieme)

Francesco Taglieri (Movimento 5 stelle)

Alessio Monaco (Alleanza Verdi Sinistra)

Provincia dell'Aquila

Mario Quaglieri (Fratelli d'Italia)

Massimo Verrecchia (Fratelli d'Italia)

Roberto Santangelo (Forza Italia)

Emanuele Imprudente (Lega)

Marianna Scoccia (Noi Moderati)

Gianpaolo Lugini (Marsilio presidente)

Pierpaolo Petrucci (Partito Democratico)

Provincia di Teramo