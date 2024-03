Elezioni regionali, il risultato dei candidati consiglieri in provincia di Pescara: Blasioli (Pd) è il più votato

Tra i candidati consiglieri il più votato nel Pd, ma anche in tutta la provincia, è stato Antonio Blasioli con 9.934 voti, mentre tra le fila di Fratelli d'Italia a prendere più voti è stato il consigliere regionale uscente Luca De Renzis (fino a pochi mesi fa era nella Lega) con 4.732 preferenze.

Restando nel partito di Giorgia Meloni a seguire troviamo Leonardo D'Addazio con 4.490 voti, poi seguono l'ex sindaco di Montesilvano, Lillo Cordoma, con 2.694 voti e l'assessore comunale di Pescara, Alfredo Cremonese con 2.588 voti.

Nel Pd invece dopo Blasioli c'è l'ex presidente della Provincia, Antonio Di Marco, con 4.192 preferenze. A livello provinciale dietro Blasioli c'è un altro nome di spicco della politica regionale, questa volta del centrodestra, e cioè Lorenzo Sospiri (Forza Italia) che nella prima legislatura di Marco Marsilio è stato presidente del consiglio regionale e che ha incassato 8.822 voti. Dietro di lui l'ex consigliere comunale e capogruppo regionale della Lega Vincenzo D'Incecco con 5.952 voti. Lista quella del Carroccio in cui comparivano altri due nomi noti di Palazzo di Città: quello del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli (2.185 voti) e quello del vicepresidente del consiglio comunale, Berardino Fiorilli, entrato nella lista per Azione Politica (698 voti). Nella Lega, dietro D'Incecco, si posiziona Daniela Sulpizio con 3.727 preferenze.

Restando nel centrodestra tra i candidati alla Regione che attualmente sono in Comune c'è anche l'assessore comunale Gianni Santilli, primo nella lista Marsilio presidente (2.642 voti) e che si mette dietro l'assessore regionale alla Sanità uscente, Nicoletta Verì (2.559 voti).

Il Movimento 5 Stelle, parte della grande coalizione del centrosinistra, ha ottenuto l'8,29 per cento dei voti e anche in questo caso a prendere più voti è stata una consigliera comunale: Erika Alessandrini (2.463 voti) che si mette nettamente dietro la consigliera regionale uscente Barbara Stella che chiude la tornata elettorale nel collegio che l'aveva vista eleggere nel 2019 con 1.861 voti. Infine Marinella Sclocco, anche lei consigliera comunale (lista civica Sclocco sindaco) che le Regionali nella lita Abruzzo Insieme chiude la partita con 1.811 voti. Alle sue spalle il sindaco di Villa Celiera, Domenico Vespa, con 1.250 preferenze. Terza posizione per l'ex sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, che ha preso 1.219 preferenze.

In base ai primi dati presenti su Eligendo-Ministero dell'Interno nella circoscrizione di Pescara i 7 consiglieri eletti dovrebbero essere: Luca De Renzis e Leonardo D'Addazio di Fratelli d'Italia, Lorenzo Sospiri di Forza Italia, Vincenzo D'Incecco della Lega, Antonio Blasioli e Antonio Di Marco del Pd ed Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle.