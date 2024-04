Raccolta porta a porta, Masci a Costantini: "Nessuna marcia indietro, progetto rinviato in centro per i cantieri"

Nessuna marcia indentro, la raccolta porta a porta va avanti e sarà portato a conclusione e se in centro non è ancora partito è perché ci sono molti cantieri “e non volevamo creare ulteriori disagi. Quella fatta è una scelta definitiva che porterà ad averla in tutta la città. Non è un processo semplice tanto è vero che nessuno l o aveva avviato. Vogliamo una città sostenibile e per averla dobbiamo proseguire alla strada tracciata. Se ci vogliono sei mesi in più non si spostano le cose. L'importante è raggiungere il risultato”.

Con queste parole il sindaco Carlo Masci replica al candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini che con i consiglieri comunali d'opposizione ha parlato di passo indietro del sindaco per un servizio mai realmente attivato neanche a Porta Nuova e che in centro non è neanche iniziato a fronte, invece, di migliaia di euro di spese sostenute anche in termini di comunicazione e un aumento della Tari del 5 per cento che pesa sulle tasche dei cittadini.

“Oggi a Pescara – ribatte il sindaco il porta a porta raggiunge circa il 75 per cento degli utenti. Parliamo di 85mila-90mila persone. Un numero altissimo. Nel 2019 i numeri erano molto più bassi.La differenziata è passata dal 41 al 52 per cento in città – aggiunge -. Oggi abbiamo rinviato il porta a porta in centro per i lavori in corso. Credo che tutti si siano accorti di quanti lavoro ci sono”. Nessuna marcia indietro dunque sul progetto, ribadisce, come nessuna marcia indietro “è stata fatta su viale Marconi dove invece abbiamo fatto passi avanti eliminando la corsia preferenziale voluta dal centrosinistra e ripristinando i parcheggi. Un intervento fatto oggi – torna a ribadire – perché possibile grazie alla nuova viabilità di via Benedetto Croce che ha dato un nuovo sbocco verso il porto”.