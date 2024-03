Il Pd al sindaco Masci su viale Marconi: "Ha così tanta paura di perdere da rimangiarsi la variante Trisi"

“Il sindaco Masci, sempre più in preda alla paura di perdere le elezioni e di non essere neppure ricandidato dai suoi stessi compagni di viaggio, ora prova a nascondere la verità ai pescaresi. Il progetto iniziale di tre corsie che ha ereditato è stato radicalmente trasformato con la variante Masci-Trisi che ne ha fatto una superstrada a quattro corsie, variante strenuamente difesa dalla attuale amministrazione, costata il doppio rispetto a quanto preventivato e con un cantiere che ha tenuto in ostaggio la città per 900 giorni”.

Con queste parole i consiglieri comunali del Partito democratico replicano a quanto dichiarato dal sindaco a margine dell'annuncio dell'avvio delle modifiche che saranno apportate a viale Marconi. Dichiarazioni con cui è tornato a puntare il dito verso il progetto del 2019 approvato dal centrosinistra dando di fatto a loro la responsabilità della nuova viabilità su cui ora, a seguito del collaudo, si sta intervenendo. Parole cui Piero Giampietro (capogruppo), Francesco Pagananelli, Stefania Catalano, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo replicano ancora una volta ricordando che il progetto del centrosinistra era a tre e non quattro corsie.

“Il sindaco Masci spieghi piuttosto perché ha costretto i pescaresi a subire in questi anni la sua prepotenza con il progetto a quattro corsie dicendo a tutti che non era modificabile, e per quale ragione solo oggi torna indietro”, rimarcano. Ragione che starebbe nel fatto, ha detto il sindaco, che per modificare la strada serviva proprio quel collaudo arrivato molto in ritardo anche a causa della necessità di dover riorganizzare il settore Lavori pubblici dopo l'esplosione dell'inchiesta Tana delle tigri su presunti appalti truccati e cocaina, oltre che nella nuova viabilità che ci sarà con l'apertura di via Benedetto Croce ormai prossima (il 21 marzo).

“Non scherzi con la pazienza dei pescaresi, né con le casse dell’ente che stanno continuando a pagare i capricci suoi e del suo dirigente di fiducia Fabrizio Trisi che ha progettato viale Marconi seguendo le indicazioni del centrodestra. Se Masci e i suoi colleghi hanno la coscienza a posto – concludono i consiglieri di minoranza - allora votino a favore dell’istituzione della commissione speciale di indagine sul disastro di viale Marconi”.