Il ministro Salvini sulle elezioni regionali: "In Abruzzo vinciamo e doppia cifra per la Lega"

«Sono convinto che domenica prossima il centrodestra vincerà largamente e la Lega sarà in doppia cifra».

A sostenerlo, come riferisce l'Ansa, è il vicepremier, ministro e segretario della Lega, Matteo Salvini.

Il leader del Carroccio è stato a Montorio per discutere del nuovo casello del paese sulla A25, assieme al sindaco Fabio Altitonante, attualmente consigliere regionale Lega in Lombardia ed ex collega di Salvini a Palazzo Marino, quello che respinge anche una volta i paragoni con la Sardegna.

«I sardi hanno scelto per i sardi anche se lì il centrodestra ha preso la maggioranza, ma gli abruzzesi votano per l'Abruzzo, dice ancora Salvini, «d'altra parte qua c'è una squadra che in regione ha lavorato benissimo per cinque anni».