Il vicepremier e ministro Salvini torna in città per chiudere la campagna elettorale della Lega

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasport, Matteo Salvini chiuderà la campagna elettorale della Lega per le regionali abruzzesi nel pala Becci di Pescara.

Il leader del Carroccio sarà nel porto turistico nel pomeriggio di venerdì 8 marzo.

L'appuntamento è in programma alle ore 19.

Saranno presenti il sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D'Eramo, il presidente della commissione bicamerale di Controllo Enti Previdenziali, Alberto Bagnai e i candidati della Lega alle elezioni regionali del 10 marzo.

Nel pomeriggio, Salvini sarà nell'area vestina. Alle ore 16.30, incontrerà a Penne, nella sala polivalente, in piazza Luca da Penne, cittadini, amministratori e i candidati della Lega del collegio di Pescara. All'iniziativa prenderanno parte D'Eramo, Bagnai e il segretario provinciale della Lega Pescara, Emanuele Evangelista.

«La Lega», sottolinea D'Eramo, «è un partito serio e affidabile intorno al quale in questa campagna elettorale si è respirato entusiasmo e fiducia. Una squadra forte e coesa che sarà determinante nella coalizione di centrodestra. Nelle nostre liste abbiamo donne e uomini di grande livello, scelti in base alle capacità politiche e professionali».