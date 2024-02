Marinella Sclocco pronta a tornare in consiglio regionale: ufficializzata la candidatura al fianco di Luciano D'Amico

C'è anche Marinella Sclocco nella lista “Abruzzo Insieme” a sostegno del candidato presidente del Patto per l'Abruzzo Luciano D'Amico. Attuale consigliera comunale, in consiglio regionale la Sclocco ha già occupato uno scranno e ora è da lì che vuole ripartire.

L'ufficialità della sua candidatura l'ha voluta dare davanti alla Madonnina e cioè nel punto in cui mare e fiume si incontrano. “Un sito identitario che è un crocevia di temi importanti che sono tutti a portata di sguardo”. Un luogo da cui rivendicare anche alcuni importanti interventi promossi proprio quando sedeva a Palazzo dell'Emiciclo.

“Ricomincio dal fiume e dal mare finalmente più puliti – esordisce -. Con la giunta regionale di cui ho fatto parte nel quinquennio 2014-2019, abbiamo stanziato 20 milioni per il parco depurativo, per interventi sul fiume e per le pompe di sollevamento alla foce che hanno consentito di avere un’acqua di qualità migliore e la Bandiera blu”, afferma rivendicando dunque il ruolo avuto nell'ottenimento del riconoscimento dalla giunta guidata da Luciano D'Alfonso. Una battaglia comunque non finita perché ora, prosegue Sclocco, “occorre continuare a investire sul fiume facendo partire il Contratto di Fiume da Popoli a Pescara bloccato da almeno cinque anni”.

Quindi l'ex Cofa su cui anche a Palazzo di Città il centrosinistra ha sempre sollevato criticità in merito alle scelte fatte da Comune e Regione che intendono destinarlo al centro di ricerca marino dell'università. “Siamo stati noi ad abbattere l’ex mercato che era diventato un luogo pericoloso a causa dei problemi di staticità e di degrado sociale, e in cinque anni né la Regione di Marsilio né il Comune di Masci sono riusciti ad avviare alcun progetto. Quel luogo deve fungere da polo attrattore e diventare una risorsa per il turismo valorizzando anche il vicino porto turistico mentre l’università va potenziata nel sito che le è proprio: viale Pindaro e le aree vicine”, rimarca.

“A proposito di università – dice ancora Sclocco -: va rilevato che il diritto allo studio non è certo tra le priorità di questa giunta regionale, visto che le borse di studio sono state erogate anche con un anno di ritardo. Sarà mia cura fare in modo che esse vengano date a tutti gli aventi diritto e in tempi rapidi come durante il mio assessorato, anni in cui il diritto allo studio ebbe delle risposte concrete: il finanziamento della ristrutturazione dell’ex Pierantoni a Chieti e dell’ex Ferrhotel a Pescara. Ideati e finanziati grazie alla volontà della sottoscritta”.

“Proprio qui sopra passano gli aerei diretti all’aeroporto - ha detto dallo spazio antistante la Madonnina del porto -: fu proprio la giunta regionale di centrosinistra a fare un passo decisivo, finanziando con 44 milioni di euro il rilancio della struttura, un rilancio che l’esecutivo attuale non è riuscito a mettere in atto se non con l’apertura tardiva (lunedì scorso) del cantiere per l’allungamento della pista di atterraggio; eppure i soldi erano pronti dal 2016. L’idea è quella di spostare la base degli aeromobili della guardia costiera per consentire un allargamento dell’aerostazione civile a fini commerciali, facendo spazio per i grandi colossi della logistica”.

“Last but not least”, e cioè “ultimo ma non per importanza”, conclude Sclocco, “mi tolgo un sassolino dalla scarpa: il piano sociale dell’esecutivo Marsilio è esattamente lo stesso che ho varato io quando ero assessore. Da un lato questo fatto mi lusinga, dall’altro mi dispiace perché hanno perso cinque anni per continuare il percorso che avevo appena avviato”.