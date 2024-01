Anche il presidente del consiglio comunale Antonelli candidato alle elezioni regionali per la Lega [FOTO]

«Quella di Marcello Antonelli è una candidatura attesa, voluta e apprezzata, perché si tratta di una persona estremamente valida, con una solida esperienza amministrativa». Presenta così il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, Marcello Antonelli che ha iniziato ufficialmente la campagna elettorale del candidato della Lega alle prossime elezioni regionali.

La sede elettorale del presidente del consiglio comunale è stata inaugurata in via Parini a Pescara.

Tra i tanti ospiti presenti, anche il sindaco Carlo Masci, il presidente della Provincia, Ottavio de Martinis e il sottosegretario all’Agricoltura, Luigi D’Eramo che dice: «Marcello Antonelli rappresenta una delle migliori figure della pubblica amministrazione. Abbiamo ereditato una Regione in ginocchio, che siamo riusciti a risollevare. Ora abbiamo la possibilità di dare continuità al buon lavoro fatto in questi anni». Nel suo intervento, Antonelli ha spiegato che «l’inizio della competizione elettorale per me non rappresenta un punto di partenza, bensì di sintesi di quanto fatto fino a questo momento. La sfida che ci attende riguarda l’atterraggio dei fondi del Pnrr e dei Fondi di Coesione, risorse fondamentali per migliorare le condizioni economiche e sociali di questa regione. Tutto questo in continuità con quanto realizzato dalla Giunta del presidente Marco Marsilio, che ha lavorato bene, pur in tempi e in condizioni estremamente difficili, come quelle legate alla pandemia. La politica del fare continuerà ad essere il filo rosso della mia attività. Il mio obiettivo, migliorare nella continuità».