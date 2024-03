Luciano D'Amico sulla sconfitta del centrosinistra: "Programma straordinario, non siamo stati bravi a comunicare" [FOTO e VIDEO]

“Un’ora fa ho chiamato Marco Marsilio, mi sono congratulato con lui. Il risultato è chiarissimo. Noi faremo opposizione e speriamo che le tante promesse verranno realizzate”.

Il candidato del centrosinistra Luciano D’Amico ha parlato in conferenza dal comitato elettorale di Pescara dopo la lunga notte che ha portato alla vittoria la coalizione di centrodestra guidata dal presidente della giunta regionale uscente Marco Marsilio.

"Abbiamo messo in campo buona squadra ma non siamo riusciti a comunicare la bontà del nostro programma. Di questo mi assumo la totale responsabilità" ha spiegato D'Amico che ha sottolineato come "la sconfitta più grande è rappresentata dai 2 abruzzesi su 4 che non sono andati a votare".

L'arrivo di D'Amico al comitato elettorale di piazza Unione

D'Amico si dice convinto della scelta di presentare il cosiddetto 'campo largo' "con cui ci impegneremo nei prossimi cinque anni per far comprendere ai cittadini abruzzesi quanto sia importante un cambiamento in questa regione. Faremo cinque anni di opposizione seria e siamo convinti di riuscire a costruire un'alternativa al governo delle destre".

Sull'importanza della partecipazione al voto D'Amico torna più volte. "Sull’affluenza non siamo riusciti a convincere dell’importanza di questo voto e in generale di quanto influiscano le istituzioni sulla vita delle persone. Penso anche ai giovani e al loro futuro.

L'effetto Sardegna non c'è stato i termini di risultati ma è evidente che esiste un'alternativa a sinistra e su questo lavoreremo per il futuro. L'unico rimprovero che posso rivolgermi - conclude D'Amico - è stato non insistere con i candidati a parlare del nostro programma che continuo a pensare fosse straordinario".