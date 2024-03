Elly Schlein a Pescara (ci sarà anche Bonaccini) e in 4 centri della provincia per le elezioni regionali

Sono in totale 8 le tappe del nuovo giro che Elly Schlein farà in Abruzzo tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo.

La segretaria nazionale del Pd torna in Abruzzo per supportare sia il partito che la candidatura di Luciano D’Amico a presidente della giunta regionale.

Il programma di mercoledì 6 marzo prevede l’arrivo alle ore 15:30 a Manoppello (sala Wojtyla in piazza Zambra) per un incontro con i cittadini sul raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma.

Alle ore 17 Schlein sarà a Chieti scalo (piazzale Marconi) per un punto stampa con i giornalisti, cui seguirà alle 17,15 un incontro pubblico. Alle 19 la segretaria sarà a Sulmona (piazza XX settembre) per un’iniziativa con Pier Luigi Bersani. Alle ore 21 spostamento a Castel di Sangro (teatro Tosti, via Porta Napoli 46a) per un evento pubblico.

Giovedì 7 marzo si inizia alle ore 9 a Bussi sul Tirino con un sopralluogo alla famigerata discarica Tre monti; successivamente incontro con le lavoratrici e i lavoratori della fabbrica Società Chimica Bussi (piazzale Elettrochimica 1). A seguire, il tour prosegue con l’arrivo alle ore 10:15 a Popoli (via Enrico Berlinguer 118) con un presidio all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale. Alle ore 12:15 Schlein si sposterà a Penne per una visita all’azienda Brioni (via Nazareno Fonticoli 3). Le tappe successive avranno luogo a Pescara: alle ore 14:45 presidio davanti al complesso sportivo Le Naiadi con i gruppi consiliari di opposizione di Pescara e Montesilvano; alle ore 15:45 nella sede del Dopolavoro ferroviario (corso Vittorio Emanuele 257/a) incontro con i comitati cittadini di via Fornace Bizzarri e via Santina Campana (che protestano contro la cementificazione dei parchi dei loro quartieri), Strada parco, viale Marconi, comitato Per una nuova Rancitelli, comitato Fontanelle, Coordinamento contro il caro mense, coordinamento Pescara Colli no autovelox ed esercenti dei locali notturni.

Infine, alle ore 17 in piazza Unione (in caso di pioggia al Pala Dean Martin di Montesilvano) iniziativa finale con il presidente del partito, Stefano Bonaccini. «Elly Schlein torna in Abruzzo per la quarta volta in meno di due mesi», commenta il segretario regionale del Pd, Daniele Marinelli, «e questo ci gratifica perché è un segnale forte dell’importanza che il partito dà a questa regione. La nostra segretaria ci mette la faccia e appoggia senza riserve Luciano D’Amico e la coalizione che lo sostiene: viene in Abruzzo per parlare con le cittadine e i cittadini di infrastrutture, sanità, lavoro, ambiente e scuola, mentre il centrodestra sta facendo accorrere tutto il consiglio dei ministri a fare passerelle e promesse mirabolanti».