Il Partito democratico sceglie Silvio Paolucci: a lui il compito di unire la colazione politica e civica in vista delle regionali

È stato dato a Silvio Paolucci, attuale capogruppo del Partito democratico in consiglio regionale, il mandato per creare la nuova colazione in vista delle prossime elezioni regionali. A ufficializzarlo è il segretario regionale del partito Daniele Marinelli che nei giorni scorsi aveva parlato del progetto Alleanza per l'Abruzzo, ovvero una larga coalizione politica e civica che sia “alternativa – torna a ribadire – alla fallimentare esperienza dell'amministrazione Cipollone”.

Un primo incontro tra i capigruppo di Pd, M5s e dei consiglieri regionali delle liste civiche presenti rappresentate a palazzo dell'Emiciclo (Abruzzo in comune e Legnini presidente) c'è già stato e tutti lo hanno definito positivo. Ora “con la riunione della direzione regionale del partito – aggiunge Marinelli – è giunto a un nodo cruciale il percorso di costruzione dell'alleanza”

“La direzione ha confermato la linea che abbiamo seguito finora, all’insegna dell’unitarietà e dell’inclusione di tutte le forze, ognuna di esse per noi decisiva e indispensabile, che si contrappongono alle destre per la predisposizione di un progetto di governo e rilancio per la nostra regione – aggiunge -. Il contributo di idee e visione da parte di tutte le forze che hanno partecipato al tavolo programmatico è stato forte e apprezzabile”.

“La direzione del Pd Abruzzo lavora incessantemente per fare la grande coalizione, condizione indispensabile per voltare pagina per l'Abruzzo. Dà mandato al capogruppo Silvio Paolucci – conclude il segretario regionale - per unire l’ampia coalizione che in queste settimane ha proficuamente lavorato per costruire l’alternativa per l’Abruzzo alla destra di Marsilio”.