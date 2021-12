Elezioni provinciali, il consigliere Blasioli: "Lesione del diritto di voto a causa del Covid"

Una presunta lesione del diritto di voto alle elezioni provinciali di Pescara in corso di svolgimento oggi, sabato 18 dicembre.

È quella che denuncia Antonio Blasioli, consigliere regionale del Pd.

«La partecipazione al voto per le elezioni provinciali va garantita a tutti gli aventi diritto, anche se bloccati a causa del Covid e dalle giuste misure di precauzione», scrive l'esponente democratico, «la Provincia di Pescara fa parte dell’Italia e deve su questo rendere possibile la partecipazione effettiva di chiunque voglia votare, avendone diritto. Non esiste argomentazione segnata da “quasità”, nel senso che sostenere di averci provato a organizzare i “seggi itineranti” e non esserci riusciti non vuol dire nulla nel linguaggio dell’ordinamento».

Blasioli poi si riferisce a un caso specifico: «Mi risulta che una consigliera comunale di Penne, Angela Pizzi, voglia votare, come è suo diritto, nonostante le misure sanitarie preventive la trattengano a casa. Chiedo formalmente al ministero degli Interni di sovrintendere affinché il vertice dell’ente territoriale competente provveda a rimediare a questo buco di democrazia che sta emergendo in Provincia di Pescara. La Provincia fa parte dell’Ordinamento della Repubblica e deve consentire il diritto di voto attivo, come previsto dalle leggi, e come tra l’altro sta accadendo nelle altre province abruzzesi, prima tra tutte L’Aquila, realizzando

idoneamente almeno un seggio itinerante destinato a persone positive al Covid o in isolamento, magari con l’ausilio della Usca, coordinando procedure e uffici

preposti. Si sta ledendo un diritto, è evidente che questo potrà provocare delle ripercussioni sulla validità dello svolgimento del processo elettorale in corso, che faremo in modo di evidenziare in tutte le sedi opportune».