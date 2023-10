Si allunga l’elenco delle infrastrutture realizzate (o da realizzare), il Comune: "Un record per investimenti e interventi"

Via Colle di Mezzo, via Fonte Romana, via Gran Sasso, via Salita Camerlengo, via Monte di Campli, via Cipriani, via Di Cola, via Crisologo, via D'Innocente; e poi ancora il parcheggio di via Pandolfi, strada Vicinale Villa Cervone, strada Cavallaro. Sono solo alcune delle strade dove il Comune di Pescara interverrà nell'ambito di una pianificazione che è già partita da mesi e che sta proseguendo e che proseguirà anche nei prossimi mesi per riqualificare quante più arterie comunali possibili. Ma ce ne saranno anche molte altre, ad esempio via Colle Marino, l'ultimo tratto di via Colle Scorrano, via del Circuito e poi via Valle Fuzzina. Si interverrà anche, per il sistema fognario, su via Di Sotto/strada Vecchia della Madonna.

E ancora, si sta lavorando per la pulizia del Fosso Grande e per la riqualificazione del Colle del Telegrafo, una vera oasi per i pescaresi che è stata riscoperta proprio grazie alle iniziative del Comune. Insomma, una miriade di progetti e cantieri, nella zona dei Colli ma anche nel resto della città. È questa la risposta giunta in giornata da Palazzo di città, «perché è l'unica realmente d’interesse dei cittadini, rivolta a chi oggi pensa di fare campagna elettorale gridando "allo sfascio", al "tutto va male", al "tutto è in abbandono", dimostrando di essere poco informato su quello che succede in città e sui tanti progetti che si stanno portando avanti», informa una nota.

Tanti lavori di riqualificazione

Prosegue dunque il percorso di riqualificazione di ampi distretti del territorio e della rete viaria, voluto dall’amministrazione Masci. Basti pensare ai lavori già realizzati in via del Santuario, via Colle Cervone, Via Santina Campana/via Colli Innamorati, via Salita Tiberi, via del Greco, via Ravignano (e prima ancora, nei primi anni di mandato, via Arapietra, Colli Innamorati, e, ultimamente, via Pian delle Mele e via Valle Roveto). Dagli uffici tecnici del Comune viene anche ricordata «la recente inaugurazione di una piazza che si attendeva da tempo immemore, come piazza Nilde Iotti, e come sia in fase di ultimazione il complesso di Valle Furci destinato ai padri separati e che l’attuale amministrazione aveva trovato in condizioni vergognose per l’utilizzo che ne avevano fatto gli occupanti abusivi».

Ma l’elenco delle opere pubbliche che il governo cittadino ha portato avanti continua: basta citare il palasport in via di Girolamo e il nuovo asilo nido dove i lavori sono partiti o stanno per prendere il via. «Fatti, non parole, indicativi di un'attenzione che non si è mai spenta, né sui Colli né su altre zone, per andare incontro ai bisogni dei cittadini. Il “tutto e subito” - continuano da palazzo di città - è impensabile ma in questi anni molti traguardi sono stati raggiunti, anche su situazioni palesemente trascurate da decenni e decenni, e altri saranno aggiunti al paniere degli obiettivi raggiunti e dei fatti ben visibili».

In ultimo ci sono la sistemazione di cava Cetrullo, le realizzazioni della rotatoria di via Monte di Campli e del parco della stessa via Monte di Campli. A breve si partirà anche in piazza Pierangeli (rotatoria) mentre rientra tra le opere fatte anche il parcheggio di via Pasolini, di fronte all'ospedale. «Pescara ha 364 km di strade, è impossibile solo pensare che si possano risanare tutte in pochi anni, tra l'altro con un Comune che ha vincoli di bilancio strettissimi derivanti dal piano di rientro dal pre-dissesto. Ma una cosa tutti la riconoscono, che mai nessuna amministrazione ha fatto e sta facendo tanti lavori in città», conclude il Comune.