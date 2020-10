Testa replica a Marcozzi: “Colleziona figuracce, il suo è un accanimento vuoto”

. Peccato però che gli attacchi della capogruppo Marcozzi siano privi di una concretezza e di una programmazione legislativa; al contrario,centra in pieno il malcontento delle persone: si sarà resa conto anche lei di quanto, da nord a sud dell’Italia, stiano montando proteste sempre più infuocate contro l’ultimo Dpcm. E mentre nell’aula del Parlamento arriva in discussione la legge sull’omotransfobia - come se la pandemia e la crisi economica fossero questioni che non ci riguardassero da vicino – la Consigliera cosa fa? Invece di distinguersi rispetto alla maggioranza nazionale, schierandosi al fianco degli abruzzesi, offrendo alternative alla “mancanza di idee” del sottoscritto e della maggioranza del governo regionale, fa esercitazioni di accanimento vuoto. Alla faccia della collaborazione tanto proclamata. E' fortemente raccomandato alla Marcozzi di godersi quanto di più bello e importante nella vita:l'arrivo del bebè che le consentirà di tornare più carica e con nuova linfa politica. Sarà la benvenuta. La nota

